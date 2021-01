Estão abertas as inscrições para a 11ª edição do Cinefantasy – Festival Internacional de Cinema Fantástico. Os interessados poderão enviar seus filmes até 7 de fevereiro, desde que a temática seja fantástica: de horror, ficção científica e/ou fantasia.

Nesta edição, o festival ampliou o universo fantástico com filmes de western, thriller e ação, podendo ser da categoria ficção, animação ou documentário.

Os premiados receberão o troféu José Mojica Marins e as produções brasileiras concorrem a vários prêmios de parceiros institucionais do festival. Além disso, os melhores filmes brasileiros de curta e longa-metragem serão indicados para o disputado Prêmio Fantlatam, premiação internacional da Alianza Latinoamericana de Festivales de Cine Fantastico.

A grande novidade do 11º Cinefantasy é a mostra de curta-metragem Fantastic Black Power, exclusiva para realizadores negros e negras.

O festival se divide nas seguintes sessões competitivas:

- MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS-METRAGENS – com filmes produzidos nos últimos 24 meses, de Ficção e Animação (com duração a partir de 60 minutos, captados em qualquer formato) e Documentários (com duração a partir de 40 minutos, captados em qualquer formato).

- MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS-METRAGENS – seleção de filmes produzidos nos últimos 24 meses, com duração de até 15 minutos, inéditos em festivais realizados no estado de São Paulo, captados em qualquer formato, que participam das seguintes categorias: Amador | Animação | Brasil Fantástico | Espanha Fantástica | Estudante | Fantasia | Fantasteen | Fantastic Black Power | Fantástica Diversidade | Ficção Científica | Horror | Mulheres Fantásticas | Pequenos Fantásticos.

O regulamento completo está disponível no site http://www.cinefantasy.com.br.