Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Projetos de Curta-Metragem do Festival Curta Cinema, que, nesta edição especial comemorativa de 30 anos do festival, dobrou o número de projetos selecionados. Vinte e quatro inscritos serão escolhidos, sendo pelo menos 12 do Estado do Rio de Janeiro. Poderão participar projetos de curta-metragem de ficção original ou adaptações literárias, mediante autorização dos autores. As inscrições serão encerradas à meia-noite do dia 26 de fevereiro. O regulamento está disponível no site do Curta Cinema.

Ao final do processo, dois projetos serão premiados com serviços cinematográficos que contribuirão para a realização do curta-metragem. Os prêmios consistem em aportes, na forma de prestação de serviço e locação de materiais, oferecidos pelos apoiadores do Festival Curta Cinema 30 Anos. Os prêmios oferecidos aos vencedores terão a validade de um ano para serem utilizados. As empresas apoiadoras e respectivos prêmios são:

Prêmio Edina Fuji – CiaRio – Locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinaria da empresa Naymar, no valor de R$10.000,00;

Mistika – Encode DCP;

Afinal Filmes – Prores; H264; DPX

CONECTA – Legendas timed text em XML, SRT e MCC; audiodescrição em WAV PCM sem compressão, 24 bits de profundidade e frequência de amostragem de 48kHz ou 96kHz, endereçamento estéreo, 5.1 ou 7.1; Libras resolução HD 1920×1080 QuickTime ProRes ou MFX codec JPEG2000.

Demais prêmios concedidos pelas empresas apoiadoras serão anunciados durante o período de inscrição e incluídos no regulamento. A organização do festival está empenhando seus esforços em ter maior colaboração de empresas do setor audiovisual, para contribuírem para a realização dos projetos premiados.

O laboratório acontecerá entre os dias 18 e 20 de março, através da plataforma Zoom. No dia 22 ou 23 de março, será realizada a sessão de pitching dos 24 projetos, aberta ao público no canal do YouTube do festival. O Laboratório de Projetos de Curta-Metragem conta com recursos da Lei Aldir Blanc, através da chamada Cultura Viva, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro – SECEC/RJ.