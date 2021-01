Entre os dias 1 e 12 de fevereiro, será realizado o Programa LATC de Atualização Técnica para Profissionais do Audiovisual, uma série de 10 masterclasses online e gratuitas sobre as principais etapas da cadeia produtiva audiovisual e ministradas por profissionais renomados da nossa indústria. Organizado pelo Latin American Training Center-LATC, o Programa é uma parceria com o Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual-STIC e a ABC Cursos de Cinema e conta também com o apoio institucional da RioFilme e da BRAVI. A curadoria do conteúdo é de Keila Borges.

O Programa é voltado para profissionais das áreas técnicas do mercado audiovisual que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos e receber informações valiosas para atuarem neste setor cada vez mais competitivo e exigente. As vagas são limitadas e será feita uma seleção prévia por meio da avaliação dos perfis profissionais e das informações da ficha de inscrição. A comissão de seleção também promoverá a diversidade e a inclusão, de forma a ampliar oportunidades e trazer profissionais que estejam buscando aprimorar seus conhecimentos técnicos. Quem comparecer a pelo menos 8 masterclasses receberá um Certificado de Participação.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de janeiro e a confirmação da participação será feita até o dia 27 de janeiro. Para mais informações, acesse o site do Programa aqui ou entre em contato com Tiago Elídio, Gerente de Projetos do LATC, tiago.latc@gmail.com.

Confira a programação completa, com seus respectivos tópicos e palestrantes:

1/2: Abertura - A importância da capacitação técnica e da segurança em tempos de covid-19 - Steve Solot (LATC), Luiz Antonio Gerace – Chacra (STIC), Leo Edde (SICAV), Affonso Beato (ABCCC)

2/2: Assistência de Direção: construindo passo a passo o sucesso na realização de um filme - Rubens Shinkai

3/2: A Arte da Direção de Arte - Emily Pirmez

4/2: A importância da continuidade e os desafios digitais no set de filmagem - Mara Cecília Maciel

5/2: O papel do TID/GMA: os desafios da imagem digital, do set à pós-produção - Matheus Cury

8/2: O olhar e a câmera: como emocionar e envolver com o enquadramento no cinema - Carlos Ebert, ABC

9/2: Produção com cenários virtuais – É preciso mesmo se reinventar? - Hugo Gurgel

10/2: As tendências da edição para novas mídias - Luiz Velho, PhD

11/2: HDR: o que muda, da pré à pós-produção - José Francisco da Silva Neto, ABC (Chiquinho)

12/2: Os efeitos visuais no Brasil: como alcançar excelência? - Lucia Modesto