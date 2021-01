A próxima “Live de Roteiristas” recebe Larissa Fulana de Tal nesta segunda (25/01), às 16h, com a abordagem “Tema Negro, Negro Tema”, que traz a discussão da negritude e seus espaços no mundo do audiovisual.

Mulher negra, nascida em Salvador e com formação em Cinema pela Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Larissa também é diretora de criação na produtora Olhos Abertos Audiovisual e atualmente segue como Conselheira da Região Nordeste na Associação de Profissionais Negros da Audiovisual (APAN). Também, é diretora do documentário Lápis de Cor (2014), projeto contemplado pela I Chamada de Curtas Universitários do Canal Futura; diretora do curta-metragem Cinzas, inspirado no conto de Davi Nunes, contemplando no Edital Curta Afirmativo (2012). Ela assinou a direção geral da série documental Diz Aí! Afro e Indígena, do Canal Futura (2018), e atua nas áreas de criação, direção e montagem.

Para participar do evento, é necessário fazer inscrição através do e-mail vamosfazercoisasjuntos@gmail.com. As inscrições são gratuitas.