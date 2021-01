Após um intervalo de três meses, o projeto Live de Roteiristas, realizado pelas produtoras baianas Bocapiu Conteúdo Criativo, de Carollini Assis, e ¡Candela! Produções Audiovisuais, de Ceci Alves, volta a acontecer a partir desta quarta-feira, dia 13, às 16h, com masterclasses gratuitas com profissionais do audiovisual brasileiro. Nesta quarta, o projeto recebe o cineasta baiano Henrique Dantas, para falar sobre o tema Narrativas Híbridas.

Dantas é roteirista, diretor e produtor audiovisual, além de ser artista visual. O hibridismo de linguagens, trazendo estéticas não normativas e sim uma fruição entre gêneros e diálogo com culturas contemporâneas, faz parte de suas obras e permeiam seus trabalhos autorais. Fazem parte de sua cinebiografia, o longa doc “Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano”, premiado no Festival de Brasília e que passou nos principais festivais de cinema do país; “Sinais de Cinza, a Peleja de Olney Contra o Dragão da Maldade”, sobre o cineasta Olney São Paulo, e “A Noite Escura da Alma”, 2016, vencedor do FICIP – Festival Internacional de Cinema Político na Argentina e do Festival de Cinema de Vitória.

Recentemente, lançou um longa doc sobre Dorival Caymmi, “Dorivando Saravá – O Preto que Virou Mar”, e está filmando a série documental “Seculares – O Mundo Há Mais de Cem”, realizada com centenários na Bahia. Também prepara seu primeiro longa-metragem de ficção, “Silêncio”, sobre uma família negra despedaçada pela ditadura militar.

O projeto Live de Roteiristas foi realizado em sua primeira edição no ano de 2020, durante seis meses da pandemia no Brasil (de março a outubro), com 21 encontros, 25 convidados diferentes, e um público de mais de 2.500 pessoas, dentre escritores, autores, pesquisadores, estudantes e profissionais do audiovisual. Carollini Assis e Ceci Alves receberam grandes nomes do audiovisual nacional e internacional, como Karim Aïnouz (indicado ao Oscar por “A Vida Invisível”); o produtor internacional Rodrigo Teixeira (ganhador do Oscar com o filme “Me Chame pelo seu Nome”), Eliseo Altunaga (ganhador do Oscar com o filme “Uma Mulher Fantástica” e indicado pelo chileno “No”), a novelista Thelma Guedes (Órfãos da Terra, O Profeta, Cordel Encantado etc.), dentre outros.

Para participar, o interessado deve se inscrever pelo e-mail vamosfazercoisasjuntos@gmail.com. As inscrições são gratuitas. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.