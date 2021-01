© Suzanna Tieri

Já imaginou se aventurar na cidade grande em busca do seu pai e acabar encontrando não só um, mas dois?! Pai em Dobro, novo filme original da Netflix, que estreia no dia 15 de janeiro, vai mostrar esta grande aventura de Vicenza, uma jovem criada em uma comunidade hippie, que, ao completar 18 anos, resolve partir em busca da verdadeira identidade de seu pai.

Estrelado por Maisa, Pai em Dobro tem roteiro assinado pela escritora Thalita Rebouças, que, pela primeira vez, fez o caminho inverso: após terminar de escrever o roteiro do filme, transformou a história em um livro, lançado em novembro deste ano, pela editora Rocco.

O longa ainda conta com Eduardo Moscovis, Marcelo Médici, Laila Zaid, Fafá de Belém, Thaynara OG e Pedro Ottoni no elenco. Neste primeiro projeto da Maisa junto à Netflix, a atriz e apresentadora estrela uma comédia perfeita para todas as idades, onde a jornada de autoconhecimento de uma menina na busca pelas suas origens vai mostrar que ‘ser pai’ e ‘ser uma família’ vai muito além dos laços sanguíneos.

Pai em Dobro é uma produção de A Fábrica para a Netflix.