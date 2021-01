O projeto 70 Olhares sobre os Direitos Humanos será lançado entre os dias 20 e 24 de janeiro, sempre às 19h (horário de Brasília), com transmissões ao vivo pelo canal do ICEM no Youtube (https://bit.ly/3jMjUfI). O projeto reúne 70 filmes de um minuto cada, produzidos por 10 cineastas convidados, entre eles Tizuka Yamasaki e Victor Lopes, e 60 estudantes de todo o Brasil. Todos os filmes são inéditos e abordam temáticas sobre os Direitos Humanos.

Os 70 filmes foram divididos em cinco DVDs, que serão exibidos entre quarta-feira e domingo – um dia para cada DVD. As lives terão duração média de 1h45. Diariamente, após a exibição dos filmes, os cineastas convidados e cineastas estudantes participarão de um debate que será aberto para perguntas do público e contará com tradução em LIBRAS. As transmissões contarão com a apresentação da atriz Cely Farias. O projeto 70 Olhares Sobre Direitos Humanos é uma realização do Ministério da Cidadania, com a produção do Instituto Cultura em Movimento – o ICEM.

Os filmes abordam temáticas variadas, como direito à educação, racismo, refugiados e imigrantes, população indígena, Direito LGBT, religião, intolerância, desigualdade social, liberdade de expressão, meio ambiente, ditadura, mobilidade urbana, entre outros temas presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos. As obras foram realizadas em diferentes gêneros: 43 ficções, 12 documentários, 7 animações e 8 filmes experimentais.

O cineasta Victor Lopes, por exemplo, assina uma obra experimental com imagens e vozes de artistas e cientistas para falar sobre o direito à cultura. Tizuka Yamasaki usa a ficção para abordar os Direitos da pessoa idosa. Takumã Kaiukuro, outro cineasta convidado, fala sobre os direitos da população indígena no filme O Sal do Xingu. Já a cineasta Cristiane Garcia, de Manaus – AM, usa a Malhação de Judas para falar sobre o Direito à Justiça.

Os DVDs serão distribuídos gratuitamente para 150 instituições culturais e educacionais de todo o Brasil que se inscreveram por meio de edital para receber e exibir os filmes. Além dos 5 DVDs, o kit inclui material pedagógico para apoio às sessões seguidas de debates. O conteúdo traz noções básicas sobre a DUDH, o contexto de seu surgimento e sua aplicação no Brasil, além de sugestões de atividades para promover debates a partir da exibição dos filmes.