A Spcine lançou o edital de Distribuição de Pequeno e Médio Porte de Longas-Metragens. Este programa de investimento tem objetivo de selecionar e apoiar financeiramente, de forma não exclusiva, a distribuição de até 14 obras audiovisuais com primeira exibição no circuito comercial de salas de cinemas ou Cines-Drive-In no Brasil com previsão de lançamento até 31 de dezembro de 2022.

O edital conta com mecanismos para alcance das metas propostas na Política Afirmativa da Spcine, que visa à promoção da diversidade e redução da desigualdade étnico-racial e de gênero no acesso às políticas públicas de apoio e fomento ao setor audiovisual e ainda traz uma novidade. Há ainda ponto adicional para obras inscritas neste edital aprovada no Teste de Bechdel, que mede a representatividade feminina em produções audiovisuais de ficção.

Serão selecionados até seis projetos no Módulo I, com aporte de R$200 mil para cada obra com lançamento em, no mínimo, 10 salas comerciais de cinema ou Cines-Drive-In; e até oito projetos no Módulo II, com destinação de R$100 mil para cada produção com lançamento em, no mínimo, cinco salas comerciais de cinema ou Cines-Drive-In.

As inscrições podem ser realizadas até às 18h do dia 8 de março, pelo link http://spcineinvestimentos.com.br/oportunidade/37. A minuta completa e os anexos do edital estão disponíveis na página http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/79.