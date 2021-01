Fábio Júnior e Cleo © Larissa Marques

No último domingo, 17/01, as filmagens da comédia ​Me Tira da Mira chegaram ao fim, no Rio de Janeiro. Protagonizado e produzido por Cleo, o longa marca sua primeira vez contracenando ao lado da família nos cinemas. Além de Fiuk e Fábio Júnior, o elenco conta também com outros grandes nomes, como Vera Fischer, Viih Tube, Gkay, Mel Maia, Kaysar Dadour, Cris Vianna, Sérgio Guizé, Silvero Pereira, Júlia Rabello e Bruna Ciocca. Com direção de Hsu Chien (Ninguém Entra, Ninguém Sai) e roteiro assinado por Claudio Simões, Beatriz Raddhour, Diego Timbó, Regiana Antonini e Junior Provesi, ​Me Tira da Mira está previsto para chegar aos cinemas nacionais no segundo semestre de 2021, com distribuição da Imagem Filmes.

No longa, Roberta (Cleo) é uma funcionária dedicada da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que se infiltra como agente secreta na Clínica Bianchini de Realinhamento Energético para investigar a misteriosa morte da atriz Antuérpia Fox (Vera Fischer). Durante a investigação, Roberta precisará lidar com os dramas da atriz Natasha Ferrero (Júlia Rabello), que acabou de ser “cancelada” na internet, e com o reencontro de seu grande amor do passado, o policial federal Rodrigo (Sérgio Guizé), que está investigando uma suspeita de tráfico internacional envolvendo a mesma clínica. Para isso, ela vai contar com o apoio de Isabela (Bruna Ciocca), sua terapeuta, com quem, aos poucos, forma uma dupla divertida e implacável.