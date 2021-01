A 7ª edição do Festival de Cinema Baiano (FECIBA) recebe, até domingo, dia 31 de janeiro, inscrições de filmes realizados exclusivamente por baianos, entre os anos de 2016 e 2021. Estes últimos cinco anos marcam o hiato de tempo sem a realização do festival e, com isso, o evento pretende destacar a safra mais recente de produções cinematográficas.

Cada realizador que tiver o seu filme selecionado receberá um valor em dinheiro e também participará de um dos debates propostos pelo evento. O resultado da seleção será divulgado até o dia 20 de fevereiro. O regulamento e inscrições estão disponíveis no site https://feciba.com.br.

Devido à pandemia da COVID-19, a programação deste ano será totalmente online, além de gratuita, incluindo mostras que somam exibições de 50 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens.

Esta edição terá dez dias de programação, realizando ainda 20 lives/debates com nomes reconhecidos do audiovisual baiano, além de quatro oficinas de formação em cinema, entre os dias 15 a 26 de março. Todos os debates terão interpretação em Libras como forma de conferir acessibilidade, o que possibilitará ainda mais o alcance de público, promovendo inclusão.