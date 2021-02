Foram prorrogadas, até 21 de fevereiro, as inscrições para a Competição Latino-Americana da 10ª Mostra Ecofalante de Cinema. Serão aceitas obras latino-americanas, finalizadas a partir de 2019 e que não foram exibidas comercialmente na cidade de São Paulo antes da data do festival. Não há restrições quanto a gênero ou duração. Os filmes devem abordar temáticas socioambientais, tais como: energia, água, mudanças climáticas, consumo, povos e lugares, ativismo socioambiental, resíduos sólidos, contaminação ou poluição, políticas públicas socioambientais, questões urbanas, mobilidade, habitação, alimentação, economia, globalização, vida selvagem, sustentabilidade, entre outras.

Os selecionados concorrem nas categorias Melhor Longa-Metragem Pelo Júri (a partir de 60 minutos), com prêmio de R$15.000,00; Melhor Curta-Metragem Pelo Júri (até 59 minutos), com prêmio de R$5.000,00; e Melhor Filme Pelo Público. A critério do júri, poderão ser concedidas menções honrosas.

A 10ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema acontecerá de forma híbrida (com exibições presenciais na cidade de São Paulo e online) em junho de 2021, com toda a programação gratuita.

O regulamento, formulário de inscrição e outras informações estão disponíveis no site www.ecofalante.org.br.