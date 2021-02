A Faculdade Armando Álvares Penteado (FAAP) realiza, nesta terça-feira (23/2), das 19h às 21h, a live Como Criar Estórias. O evento terá a participação de grandes nomes do audiovisual e da literatura, com dicas para quem deseja contar uma história e ainda não sabe por onde começar. Também será uma oportunidade para quem já tem o hábito da escrita, mas quer aprender a roteirizar, por exemplo.

Beatriz Seigner, Denise Gomes e Miguel Del Castillo falarão com os interessados sobre como usar as palavras e a imagem na criação e na produção de narrativas, seja na literatura ou no cinema.

O evento é uma ação conjunta de três cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FAAP: Gestão de Produção e Negócios Audiovisuais, Escrita Criativa e Roteiro para Audiovisual.

Beatriz Seigner é a diretora, roteirista e produtora do filme “Los Silencios”, rodado na fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, que estreou na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes 2018, sendo aclamado pela Hollywood Reporter, Variety e Screen International como um dos melhores filmes da edição 2018 do Festival.

Denise Gomes é sócia e gestora da área de Entretenimento da Bossa Nova Films. Pela produtora, ela conduziu produções cinematográficas premiadas, como “Ausência” (2014), longa de Chico Teixeira, Melhor Filme no Festival de Gramado; e “Violeta foi pro céu” (2012), de Andrés Wood, vencedor do Dramatic World Cinema Jury Prize, no Sundance Film Festival. Também produziu séries e documentários para TV, como “Vizinhos”, “3 Teresas” e “Ed. Paraíso” para GNT/Globo; “Missão Extrema com Karina Olinani” para Discovery Channel; “Motel” para HBO; e “Tabu Brasil” para Fox, além de atrações para outros canais, como TV Record, TV Cultura, Canal Futura e SporTV.

Miguel Del Castilho é escritor, tradutor, editor e curador. Carioca radicado em São Paulo, é autor de “Restinga” (Companhia das Letras, 2015). Foi editor da Cosac Naify, do site da revista ZUM e atualmente é curador da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. Em 2012, foi um dos vinte autores selecionados para a edição “Os melhores jovens escritores brasileiros”, da revista britânica Granta. “Cancún” é o seu primeiro romance.

As inscrições podem ser feitas através do link https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PWCCEPSP_23.02.21.