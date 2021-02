“Christabel”, dirigido por Alex Levy-Heller (“Jovens Polacas“ e “O Relógio do Meu Avô”), com estreia prevista para o dia 25 de fevereiro nos cinemas, é carregado de mistério e mostra o inesperado envolvimento entre as personagens interpretadas pelas atrizes Milla Fernandez e Lorena Castanheira. A narrativa é inspirada no clássico poema vampírico homônimo, escrito no século XVIII pelo britânico Samuel Taylor Coleridge (1772-1834). O longa tem produção da Alelo Filmes e distribuição da Pipa Pictures.

Nesta livre adaptação da obra de Coleridge, a história se passa em uma lar humilde no Cerrado brasileiro. Seu Leonel (Julio Adrião) vive com sua filha, a jovem Christabel (Milla Fernandez), e Geraldine (Lorena Castanheira) aparece como uma mulher misteriosa, livre e independente, que abala as relações e estruturas pré-estabelecidas que pesam sobre Christabel e seu pai.

A chegada dessa mulher afeta drasticamente a dinâmica da casa numa triangulação de relações onde tanto Christabel quanto seu pai são influenciados por ela. Seu Leonel, o típico homem da roça, acostumado com a dureza e amargura da vida, vê em Geraldine uma ameaça a estrutura patriarcal a qual se sente confortável, ao mesmo tempo em que é seduzido pelos encantos da bela mulher. Já Christabel é atraída não somente pela áurea refletida por Geraldine, mas também por suas ideias de liberdade, independência e de uma nova posição da mulher na sociedade.

Geraldine mexe com os instintos da inocente Christabel, desestabilizando suas convicções e promovendo ruptura das tradições.

Christabel é convidada a adentrar um mundo a qual ela desconhecia e que acreditava não poder fazer parte. Os sentimentos de paixão e liberdade florescem nos gestos, toques e olhares entre as duas mulheres, experiências jamais vivenciadas por ela.