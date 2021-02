Um policial ambiental atordoado pela morte da esposa, um incêndio e o misterioso surgimento de um boto-cor-de-rosa em uma praia carioca. A princípio, pode não fazer sentido, mas está tudo interligado na nova série original brasileira da Netflix, Cidade Invisível.

Com estreia no dia 5 de fevereiro, a trama é o primeiro projeto live-action de Carlos Saldanha, diretor brasileiro indicado ao Oscar e conhecido pelas franquias animadas A Era do Gelo e Rio, além da animação O Touro Ferdinando.

Com sete episódios, Cidade Invisível traz temas relevantes e atuais como a preservação ambiental, o resgate da cultura popular brasileira, além de explorar as relações humanas por meio do místico e do suspense. Protagonizada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, ainda tem Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manu Diegues, Julia Konrad, José Dumont, Victor Sparapane e Áurea Maranhão no elenco, entre outros.