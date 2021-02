O 24º Cultura Inglesa Festival prorrogou as inscrições para o concurso DepicT! Brasil, versão brasileira da competição britânica de filmes de 90 segundos. Essa é uma das atrações inéditas da edição do festival deste ano, que será realizada entre os dias 6 e 28 de março, por meio de uma plataforma digital própria.

O concurso, realizado em parceria com o Festival Encounters de Bristol (Reino Unido), desafia seus participantes a criarem vídeos curtos de até 90 segundos, usando qualquer tipo de equipamento de filmagem, inclusive um smartphone. A temática dos filmes é de livre escolha dos participantes e a classificação etária também é livre.

Para se inscrever no DepicT! Brasil, o(a) candidato(a) deve preencher um formulário, através do link https://forms.gle/AKVR6ngPMoFtsQ1a7, e fazer o upload do seu filme de 90 segundos por este link, onde também está disponibilizado o regulamento. As inscrições se encerram às 23:59 do dia 26 de fevereiro. A seleção dos dez finalistas ocorre entre os dias 26 de fevereiro e 5 de março e o anúncio dos três vencedores será publicado no dia 6 de março, na plataforma do 24º Cultura Inglesa Festival, www.culturainglesafestival.com.br.

Os interessados em participar da competição devem residir em São Paulo, Santa Catarina ou Bahia, estados onde atua a Cultura Inglesa, realizadora do festival. O DepicT! Brasil não exige formação profissional para participar da competição e nem estabelece um padrão técnico ou estético para enquadrar os filmes concorrentes.

No processo de seleção, os filmes inscritos serão avaliados por um júri multidisciplinar. Os dez finalistas vão integrar a programação oficial do festival, que neste ano será transmitido em uma plataforma digital, ao lado de conteúdos brasileiros e britânicos de arte, cultura e educação. As obras finalistas também serão exibidas na plataforma de streaming Petra Belas Artes À la Carte, no website do festival DepicT! e também na plataforma do Cultura Inglesa Festival.

Além disso, os três primeiros colocados serão premiados com uma bolsa de estudos em qualquer curso do 1º semestre do ano em qualquer unidade da Cultura Inglesa nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia. Os três vencedores também terão direito a uma vaga em qualquer um dos cursos de curta duração oferecidos pelo Centro Cultural Barco.