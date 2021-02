O 3º LAB de Campanhas da Primeira Infância está com inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro. Trata-se de um edital voltado à produção audiovisual de baixo custo, com realização em três etapas, entre os meses de março e abril: cinco dias de oficinas, quinze dias de mentoria e produção dos vídeos e, ao final, um concurso com premiação em equipamentos. Serão selecionados 30 participantes no país.

O edital, promovido pela Usina da Imaginação, com financiamento da Bernard van Leer Foundation, é parte do Laboratório de Campanha para a Primeira Infância, o Pirilampo Criativo Lab.

Podem se inscrever pessoas com idade acima de 15 anos, com conhecimento básico de audiovisual e envolvidas com a primeira infância, de todos os lugares do país. Por conta da pandemia, todas as fases do edital serão on-line. É pré-requisito possuir equipamentos próprios ou de parcerias, sejam profissionais ou não – como celulares, para captação de imagens e posterior edição dos vídeos. A ficha para a inscrição, gratuita, está disponível no site usinadaimaginacao.org.

A produção dos audiovisuais deve abordar duas linhas temáticas: Natureza de brincar, com foco na importância do convívio e livre brincar de crianças de 0 a 3 anos na natureza, e Paternidade Presente, ressaltando a participação de homens (de diversas classes e grupos) que são ativos na vida e no cuidar do desenvolvimento de seus filhos nos primeiros anos de vida (0 aos 3 anos). As histórias retratadas podem mostrar diferentes contextos, como indígena, quilombola, rural, urbano, periférico, entre outros.

O edital incentiva a participação de pessoas com pouca representatividade no audiovisual (indígenas, negra/os, moradores de quilombolas, periferia, meio rural, mulheres, LGBT+, entre outros).

As oficinas ocorrerão de 8 a 12 de março, no período noturno, com profissionais que atuam no mercado audiovisual. A formação abrangerá todas as etapas da produção de um vídeo sempre com o olhar voltado à primeira infância. O participante será orientado numa espécie de mentoria desde a realização até a entrega do material.

As melhores produções serão escolhidas por um júri de profissionais ligados ao Pirilampo Criativo Lab, além de votação popular. O primeiro lugar ganhará uma câmera profissional de entrada com lente e microfone shotgun, o segundo colocado, um smartphone com sistema multicâmera, tripé e microfone lapela e o terceiro lugar levará um smartphone com sistema multicâmera.