Pelé, novo documentário original Netflix, resgata o surgimento do Rei do Futebol, da origem como garoto prodígio à conquista histórica da Copa do Mundo de 1970. Um filme com as memórias do eterno Camisa 10 que elevou não só o esporte, mas o Brasil no cenário internacional, dentro e fora de campo, tornando-se símbolo de união e esperança durante uma era turbulenta da história brasileira.

O documentário traz memórias da carreira de Pelé, com um olhar nostálgico e emocionado do ídolo. Além disso, traz declarações de personalidades que viveram a época de ouro do jogador, com diferentes pontos de vista sobre a figura de Pelé e o cenário político-social do Brasil nos anos 70.

Pelé mistura futebol, arte e história em um só documentário sobre o personagem brasileiro que foi muito além das quatro linhas. Um filme da Pitch Productions, dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas, e produzido pelo cineasta vencedor do Oscar Kevin Macdonald (Munique, 1972: Um Dia em Setembro). O documentário estreia em 23 de fevereiro, só na Netflix.