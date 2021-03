O BrLab irá realizar uma edição especialmente desenhada para projetos audiovisuais e profissionais do interior e litoral do estado de São Paulo, em formato online entre os dias 19 e 30 de abril. Os projetos selecionados participarão de atividades de formação e receberão consultorias de profissionais como as cineastas e roteiristas Maíra Bühler e Maria Clara Escobar, o cineasta João Paulo Miranda Maria, a produtora Ariene Ferreira, produtor Ivan Melo e Rafael Sampaio, que além de produtor também é diretor do BrLab e coordenador das atividades pedagógicas.

Esta é a primeira vez que o BrLab promoverá uma edição do BrLab SP. As inscrições podem ser realizadas, gratuitamente, até 26 de março, no site www.brlab.com.br.

O BrLab SP – Interior e Litoral tem como objetivo realizar e focar suas atividades de formação para profissionais de cidades do interior e litoral de São Paulo, e selecionará projetos de produtores, produtoras, diretores/as, cineastas e roteiristas dessa região, em etapa de desenvolvimento, ou seja, em etapa anterior às gravações.

Através de convocatória pública serão selecionados até 20 projetos, preferencialmente de longa-metragem de ficção ou documentário, que terão a oportunidade de receber consultorias de profissionais de peso do mercado audiovisual, como o premiado cineasta João Paulo Miranda Maria, de Rio Claro, cujo primeiro longa-metragem “Casa de Antiguidades” foi o único filme latino presente na seleção oficial do Festival de Cannes 2020 e ainda participou do Festival de San Sebastián, Toronto, e cujos curtas foram exibidos em Cannes, Veneza e premiados em prestigiosos festivais. Também integra o time de consultores a cineasta e documentarista premiada Maíra Bühler, cujo último filme “Diz a Ela que me Viu Chorar” foi premiado como melhor filme no Olhar de Cinema de Curitiba, recebeu o Prix de Bibliotèques no Cinéma du Reel de Paris e estreou comercialmente em 2019, distribuído pela Vitrine Filmes; e a cineasta e roteirista Maria Clara Escobar, cujo último longa-metragem “Desterro” estreou na Competição Internacional no Festival de Roterdã e seu primeiro filme, “Os Dias com Ele”, foi exibido em mais de 40 países. Complementam o time de tutores, no campo da produção, a produtora executiva Ariene Ferreira, com mais de 20 anos de experiência com produção executiva de projetos de diferentes perfis e também ampla experiência docente como professora de produção; o premiado produtor Ivan Melo, que foi diretor do Festival de Paulínia e produtor de filmes de Anna Muylaert, Marcelo Caetano, Juliano Salgado, entre outros. As atividades são coordenadas pelo produtor Rafael Sampaio, que irá ministrar sessões e assessorias durante o laboratório.

Os 20 projetos selecionados serão convocados a participar workshop que acontece ao longo de dez dias, nessa espécie de “incubadora de futuros filmes”, onde as duplas de representantes de cada projeto (diretor/a e produtor/a) recebem consultorias integrais em aspectos fundamentais para uma melhor realização de seus filmes – roteiro, produção, direção, distribuição –, estruturadas em uma grade de atividades de assessorias individuais e coletivas, debates, estudos de caso, palestras e encontros com profissionais do Brasil e do exterior.

Trata-se de uma ação de base para a capacitação e desenvolvimento do setor audiovisual do interior e do litoral para sua melhor integração produtiva e inserção internacional. Além do workshop, serão promovidas três atividades abertas, gratuitas, transmitidas ao vivo para toda a população.