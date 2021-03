Uma dupla de policiais, muita investigação, tráfico de drogas, cenas de luta com artes marciais e… uma cabra. A comédia brasileira Cabras da Peste conta a história de Bruceuilis (Edmilson Filho), um policial do interior do Ceará que, para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da cidade, viaja até São Paulo. Lá, encontra Trindade (Matheus Nachtergaele), um escrivão da polícia que resolve se aventurar em campo, mesmo não sendo sua especialidade.

Ao estilo de filmes buddy cop, mas com um toque à brasileira, Cabras da Peste conta com os dois policiais com personalidades pra lá de opostas trabalhando juntos para resolver um crime e vencer um criminoso, ao mesmo tempo em que desenvolvem uma amizade bastante especial – neste caso, para recuperar a tão querida Celestina.

A produção tem direção de Vitor Brandt e conta também com Leandro Ramos, Letícia Lima, Juliano Cazarré, Evelyn Castro e Falcão no elenco.