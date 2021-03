Após chegar à lista de conteúdos mais assistidos da Netflix, por pelo menos um dia, em mais de 40 países, incluindo o Brasil, a série Cidade Invisível acaba de ser renovada para uma segunda temporada. A trama, repleta de mistério, investigação policial instigante e conflitos humanos, trouxe ainda personagens inspirados no folclore brasileiro a partir de uma releitura contemporânea do criador e coprodutor Carlos Saldanha. A produção segue com a Prodigo Films para a Netflix.

Se, na primeira temporada, Saldanha criou uma porta de entrada para um mundo invisível em pleno Rio de Janeiro, cidade natal que ele costuma homenagear em suas produções, na próxima, seu desejo é explorar outra região do país. Os novos personagens que irão habitá-la, no entanto, são segredo. O elenco ainda não está confirmado, mas trará novidades.

Na primeira temporada, um policial ambiental encontra uma estranha conexão entre a morte de sua mulher e o aparecimento de um boto cor-de-rosa morto numa praia do Rio de Janeiro. Conforme avança nas investigações, ele descobre um mundo oculto habitado por entidades do folclore brasileiro. O elenco foi composto com Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Julia Konrad, José Dumont, Manu Dieguez, entre outros.