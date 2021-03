O ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual anunciou os vencedores de sua quinta edição, realizada em formato virtual, de 16 a 21 de março. “Menina Seta” (ficção) e “À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente” (documentário) foram premiados na mostra competitiva de curtas-metragens. No concurso de curtas-metragens, “Vida Boneca” foi eleito o Melhor Roteiro. E, no laboratório de projetos de séries, “Calendário de Letícia” foi escolhido o Melhor Pitching.

Contemplado em edital da Lei Aldir Blanc, que estabelece ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia, o ROTA ofereceu este ano premiação em dinheiro, no valor de R$ 1 mil, aos melhores projetos eleitos pelo Júri Oficial. O público de casa também pode participar escolhendo seus favoritos em duas competições.

Os ganhadores receberam, ainda, prêmios oferecidos pelos parceiros do festival: ABRA – Associação Brasileira de Autores Roteiristas, Cabíria Festival, Cardume, Kinobox, Rede Sina, Academia Internacional de Cinema (AIC), Serie_Lab, Peripécia – Núcleo de Roteiro, Zordon e Roteiraria. A quinta edição do ROTA também conta com a parceria de Fade to Black Festival, Gedar – Gestão de Direitos de Autores Roteiristas, Imprensa Mahon, Primeiro Tratamento Podcast e Saturnema Filmes.

Idealizado em 2017 por Gabriela Liuzzi Dalmasso, Carla Perozzo e Evandro Melo, o ROTA vem se consagrando como um espaço de congregação entre profissionais e o mercado audiovisual. Com programação totalmente gratuita, o evento contou, este ano, com convidados como Fabio Porchat (Porta dos Fundos), Thiago Dottori (“Turma da Mônica – Laços”), Mirna Nogueira (“Cidade Invisível”) e Melanie Dimantas (“O Escaravelho do Diabo”), roteirista homenageada da edição.

Nesses cinco anos dedicados à valorização da profissão de roteirista, o interesse pelo festival vem aumentando significativamente: o número de inscritos saltou de quase 200 em 2017 para 1.737 em 2021 (com exceção do seminário), um recorde em todas as linhas de ação do evento.

CONFIRA OS VENCEDORES DO V ROTA:

Mostra Competitiva de Curtas

Júri Oficial

Melhor Roteiro de Ficção - CAMILA TARIFA, por “Menina Seta”

Melhor Roteiro de Documentário - BRUNA BARROS e BRUNA CASTRO, por “À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente”

Júri Popular

Melhor Roteiro de Ficção - JULIANE ARGUELLO, GABRIELA NEVES e ANDRÉ MADRINI, por “Santonino”

Melhor Roteiro De Documentário - CLARA HENRIQUES, ERICK CINDRA e LUIZA FRANÇA, por “Quarta: Dia de Jogo”

Prêmio ROTA/REDE SINA de Melhor Curta de Temática Social

MARÇAL VIANNA, por “Neguinho”

Menção Honrosa da Rede Sina

IZAH NEIVA, por “Era uma Vez em São Paulo”

Prêmio ROTA/KINOBOX Curta XODÓ

ARIANY DE SOUZA, por “Inspirações”

Prêmio ROTA/CARDUME de Melhor Curta

MARÇAL VIANNA, por “Neguinho”

Menção Honrosa da Cardume

BRUNA BARROS e BRUNA CASTRO, por “À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente”

Concurso de Roteiros de Curtas

Prêmio ROTA/ABRA de Melhor Roteiro

DIEGO ALEXANDRE DA SILVA, por “Vida Boneca”

Melhor Personagem

FERNANDA ZANCOPÉ e STEFANI MOTA, por “Loucuras de Amor, Telemensagens”

Melhor Diálogo

IEDA LAGOS, por “Flor e o Jequitibá”

Menção Honrosa

CAUÊ PROCÓPIO, por “O Querer”

Prêmio ROTA/CABÍRIA de Melhor Protagonista Feminina

VANISE CARNEIRO, por “Tudo que Cresce e Voa”

Laboratório de Projetos de Séries

Júri Oficial

Melhor Pitching - LÍDIA FERREIRA e ANNE LISE ALE, por “Calendário de Letícia”

2º Melhor Pitching - TATIANA MARRA, por “Aperte o F*#$@”

3º Melhor Pitching - JOÃO BLEY, BRUNO AUGUSTO LUVIZOTTO DE CAMPOS e PEDRO PENNA BUENO, por “Agora Vai”

Menção Honrosa

BRUNA COUTT e BRUNO SINNHOFER, por “O Segredo de Agnes”

Júri Popular

Melhor Pitching - BRUNA COUTT e BRUNO SINNHOFER, por “O Segredo de Agnes”