Os roteiristas Fabio Porchat (Porta dos Fundos) e Thiago Dottori (“Turma da Mônica – Laços”) estão entre os convidados do seminário do V ROTA – Festival de Roteiro Audiovisual. Realizado em formato virtual, de 16 a 21 de março, o evento é totalmente gratuito este ano, já que o festival foi contemplado em edital da Lei Aldir Blanc, que estabelece ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia. As inscrições para assistir às palestras e aos debates estão abertas, no site rotafestival.com.

Profissional de múltiplos talentos e autor na série “Homens?” e no filme “Contrato Vitalício”, entre outros trabalhos, o humorista Fabio Porchat vai falar sobre sua trajetória em entrevista a Bruno Bloch e Filippo Cordeiro, apresentadores do podcast Primeiro Tratamento, no dia 19, às 19h. Já Thiago Dottori, que também assina o roteiro do inédito “Turma da Mônica – Lições”, vai debater as especificidades da escrita para produções infanto-juvenis com os colegas Natália Maeda (“O Zoo da Zu”) e Renato Noguera (“Nana & Nilo”) no dia 18, às 20h30.

Os seis dias do seminário incluem discussões sobre pesquisa em roteiro no Brasil e roteiros que fogem do realismo, masterclass com Melanie Dimantas (“O Escaravelho do Diabo”) e palestras com Eduardo Escorel (“Imagens do Estado Novo 1937-45”) e Maíra Oliveira, presidente da ABRA – Associação Brasileira de Autores Roteiristas. Uma novidade desta edição é o Bate-tela, uma conversa virtual entre dois convidados, com os temas “Roteiro de não-ficção” e “Bíblias de séries”.

Criado por Gabriela Liuzzi Dalmasso, Carla Perozzo e Evandro Melo, o ROTA compreende ainda concurso de roteiros de curta-metragem, encontro de negócios, laboratório de projetos de série e mostra competitiva de curta-metragem. Além da avaliação feita por um júri profissional, haverá votação popular para os curtas da mostra, que ficarão disponíveis no site do evento, e os pitchings dos finalistas do laboratório de projetos de série, que poderão ser acompanhados em tempo real pelas redes sociais do festival.