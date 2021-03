Com uma programação inteiramente gratuita, disponível no site www.bocapiuconteudocriativo.com/ssaadapta, o Festival SSA Adapta.Lab, que acontece entre os dias 16 e 21 de março, sempre a partir das 9h, é focado no mercado de adaptação literária para as mais diversas linguagens. Na programação, estão nomes como Milton Hatoum, Sérgio Machado, Maria Valéria Rezende, Maria Camargo, Gil Vicente Tavares, Adelice Souza, Orlando Senna, Cecília Amado e uma série de outras participações especiais.

Foi pensando na possibilidade de criar espaços de maior diálogo entre a literatura e o audiovisual, e aumentar o número de adaptações literárias baianas para as telas, que a produtora e roteirista Carollini Assis criou esse projeto. Enquanto nos EUA, a média anual de filmes adaptados é de 50%, no Brasil, os dados são escassos, e, na Bahia, nos últimos 10 anos, apenas dois longas foram adaptados de obras de escritores locais. Não por coincidência, ambos do nosso maior autor em adaptações no Brasil, Jorge Amado. Um dos filmes, “Capitães da Areia”, foi dirigido por sua neta Cecília Amado; e o outro,“Quincas Berro D’Água”, pelo cineasta Sérgio Machado, ambos participantes do SSA Adapta.Lab.

O SSA Adapta.Lab será um intenso espaço virtual de encontros entre autores e produtores de teatro, produtores audiovisuais, roteiristas, cineastas, dramaturgos e diversos agentes do mercado literário, audiovisual e afins. Um ambiente muito fértil, gratuito e acessível de discussões, reflexões e parcerias de incentivo e fomento à adaptação de obras literárias. Os participantes terão acesso a uma extensa programação, através do Youtube (https://www.youtube.com/SSAAdaptaFestival) e da plataforma Zoom, que inclui lives-palestras, lançamentos de livros, workshops, conversas com autores e, em caráter inédito na América Latina, Rodada de Negócios entre escritores e produtores audiovisuais. Na dinâmica, os escritores terão 15 minutos de reunião com os produtores, no que se convencionou chamar pitching, para apresentar seus romances, contos, crônicas, fábulas, que tenham potencial para serem adaptados.

Realizado pela Bocapiu Conteúdo Criativo, o projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon (Programa Aldir Blanc Bahia), via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E apoio institucional da Academia de Letras da Bahia, Spcine Play e Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA).