Estão abertas as inscrições para o 9º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, que reúne desde 2013 roteiristas de todo o país e convidados internacionais. Adaptado à pandemia, o festival em formato online traz este ano o Concurso de Roteiros, Rodadas de Negócios e o FRAPA[LAB]. As atividades serão realizadas em setembro e outubro deste ano. As inscrições para o Concurso acontecem até o dia 29 de abril, enquanto a Rodada de Negócios recebe projetos de 17 de maio a 21 de junho, através do site https://frapa.art.br, sendo que as vagas são limitadas.

O Concurso de Roteiros reúne obras de ficção originais ainda não produzidas nas categorias longa-metragem e piloto de série. Os finalistas participarão do FRAPA[LAB], laboratório de roteiros que será realizado de forma remota em setembro, e também apresentarão seus projetos em um pitching aberto com transmissão pelas redes sociais do festival, na semana de 4 a 8 de outubro. No último dia, serão anunciados os vencedores. As premiações, que ultrapassam o montante de 50 mil reais, incluem valores em dinheiro, software de escrita de roteiros e bolsas de estudo.

A Rodada de Negócios tem como objetivo aproximar roteiristas de produtoras, canais, distribuidoras, plataformas de streaming e interessados em fazer com que roteiros saiam do papel. Os autores dos projetos selecionados pelos players terão reuniões agendadas na semana de 4 a 8 de outubro.

A terceira edição do FRAPA[LAB] reunirá os finalistas do concurso de roteiros de 6 a 30 de setembro. Os escolhidos receberão consultoria especial de profissionais convidados do mercado audiovisual. O FRAPA[LAB] é uma coprodução do Projeto Paradiso.

O Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com direção geral de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller.