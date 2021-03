Tudo mudou na vida de Lucicreide (Fabiana Karla) depois que seu marido Dermirrei a abandonou. Para completar o caos, ela vai ter que lidar com a chegada da sogra, que decide ir morar na sua casa depois de ser despejada. Os cinco filhos falam ao mesmo tempo, não a obedecem e ainda defendem a avó. É diante desse cenário que Lucicreide, por engano, acaba se juntando a um grupo de candidatos para uma viagem sem volta para Marte. Mas, antes, ela terá que passar por uma série de testes na NASA, nos Estados Unidos. No longa, a atriz Lucy Ramos vive a Comandante Lee, que integra a equipe da agência espacial americana.

“Lucicreide Vai pra Marte” é a primeira produção desde o filme “Armaggedon” (1998) a ter cenas rodadas na NASA. Além de muitos efeitos especiais, o longa conta com sequências em um avião que simula gravidade zero. A aeronave, dedicada ao treinamento de astronautas, partiu de Las Vegas e fez acrobacias sobre o deserto de Nevada (EUA), criando sequências inéditas no cinema brasileiro.

Fabiana Karla e Lucy Ramos participam de live, nesta quinta-feira, 4 de março, às 18h, no Instagram da Globo Filmes, uma das coprodutoras do filme, dirigido por Rodrigo César. As atrizes vão contar histórias de bastidores e curiosidades das filmagens da produção. O longa chega aos cinemas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Recife no mesmo dia do bate-papo ao vivo.

O elenco de “Lucicreide Vai pra Marte” conta também com Adriana Birolli (Luana), Cacau Hygino (Padre João), Ceronha Pontes (Rosa), Bianca Joy (Débora), Renato Chocair (Arnaldo), Isio Ghelman (Watson). A comédia é uma produção da AllScreens Films, coprodução Fox Filmes, Telecine e Globo Filmes e distribuição da Downtown Filmes e Paris Filmes.