Estão abertas as inscrições para seleção de filmes da 20ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, que será realizada de 16 a 24 de outubro deste ano. O evento é um dos festivais mais importantes do segmento no país e uma das principais janelas de lançamento de filmes dedicados à infância e juventude. Realizadores e realizadoras podem submeter seus filmes até 17 de abril, gratuitamente, pelo site da mostra, www.mostradecinemainfantil.com.br. As produções inscritas devem ser inéditas em Santa Catarina.

Serão admitidos curta-metragens nacionais e internacionais, de todos os gêneros, com a duração de até 20 minutos, que privilegiem o público infantil. Os filmes selecionados serão exibidos na mostra. Os internacionais terão sessão especial com dublagem em português.

Os selecionados estarão automaticamente participando da Mostra Competitiva Nacional e concorrerão, durante o evento, na categoria Melhor Filme, votado por um Júri Oficial, que receberá o valor de R$3.000,00, e ao Prêmio Especial das Crianças, votado por um Júri Infantil. Outro prêmio oferecido será para o Melhor Filme Internacional, também votado pelo público.

Os critérios para a seleção anunciados pela curadoria são qualidade técnica e artística e conteúdo próprio para o público infantil, de acordo com a classificação indicativa do Ministério da Justiça, de caráter lúdico e/ou educativo.

Os selecionados para a Mostra 2021 serão anunciados no início de maio, no site do evento.

A 20ª Mostra deve acontecer de forma híbrida: presencialmente (se for seguro), com mostras itinerantes para alunos de escolas públicas e comunidades da Grande Florianópolis – Santa Catarina, e virtualmente, em canal exclusivo da Mostra de Cinema Infantil e por uma plataforma de streaming a ser selecionada.

Além das mostras competitivas, oficinas e shows, o festival exibe curtas e longas-metragens convidados de vários países. Também realiza o Encontro Nacional de Cinema Infantil e Fórum de Cinema e Educação.