Como resultado direto de políticas públicas dedicadas à descentralização dos investimentos financeiros no setor audiovisual, na última década, surgiram cadeias produtivas regionalizadas de cinema, que, nos anos recentes, têm apresentado o resultado artístico desse empenho. A programação de filmes inclui títulos que se destacaram em importantes festivais internacionais de cinema, como é o caso do longa-metragem Vento Seco, escrito e dirigido por Daniel Nolasco, que estreou no Festival de Berlim, em 2020, ou do filme Por Onde Anda Makunaíma?, produzido por Thiago Briglia e Letícia Friedrich, escrito e dirigido por Rodrigo Séllos, vencedor do Festival de Cinema de Brasília, em 2020. Também fazem parte da seleção, filmes de realizadores e realizadoras de cidades do interior dos estados, como é o caso de Choveu Há Pouco na Montanha Deserta, escrito e dirigido por Rei Souza, cineasta de Anápolis/GO, ou do filme Majur, de Íris Alves Lacerda, de Rondonópolis/MT.

A programação da 1ª Mostra Histórias do Brasil Profundo está disponível em www.históricasdobrasilprofundo.com.br.

Mostra Histórias do Brasil Profundo – O Cinema Contemporâneo no Norte e no Centro-Oeste

Data: de 22 a 30 de março

Local: Innsaei.tv e Youtube da Caprisciana Produções