O ator Bruno Gagliasso

Santo, série original espanhola criada por Carlos López, terá gravações no Brasil e na Espanha. O projeto conta ainda com o diretor Vicente Amorim e o roteirista Gustavo Lipsztein, ambos brasileiros, além de Bruno Gagliasso, que contracena com o ator espanhol Raúl Arévalo.

A série policial é um thriller de intriga e de ação, que, em alguns momentos, flerta com o terror. A trama gira em torno de Santo, um narcotraficante cujo rosto nunca foi visto e que é investigado pelos policiais federais Ernesto Cardona (Bruno Gagliasso) e Miguel Millán (Raúl Arévalo). Radicalmente opostos, eles terão que aprender a colaborar um com o outro para resolver o caso e manter suas vidas seguras.

“Santo é como um terremoto com dois epicentros simultâneos, um no Brasil e outro na Espanha: a história de dois policiais em dois continentes diferentes que se unem para perseguir um inimigo que ninguém sabe como é, porque nunca foi visto. É um grande desafio, mas contamos com uma equipe de altíssimo nível e um elenco estelar. Trabalhar com Raúl e Bruno também garante que esta história vai deixar uma marca”, afirma Carlos López, criador da série.

No roteiro, ao lado de Carlos, estão o espanhol Miguel Ángel Fernández e o brasileiro Gustavo Lipsztein. Produzida pela Nostromo Pictures para a Netflix, a série será dirigida pelo espanhol Gonzalo López-Gallego e pelo brasileiro Vicente Amorim.