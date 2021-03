A Fuga da Mulher Gorila

A distribuidora Vitrine Filmes prepara o lançamento do Sessão Vitrine – Especial 10 anos, para comemorar sua primeira década, porém, por conta do agravamento da pandemia de Covid-19 e das novas medidas restritivas, o evento foi adiado em data ainda a confirmar. Enquanto isso, a distribuidora disponibilizará alguns títulos para serem vistos de graça, através do seu canal no Youtube.

Semanalmente, até o fim do mês de abril, o público terá acesso a um longa-metragem diferente que foi lançado dentro do projeto. O filme de estreia é “A Fuga da Mulher Gorila”, de Marina Meliande e Felipe Bragança. A produção conta a história de duas irmãs que decidem fazer uma viagem pelo interior do Rio de Janeiro a bordo de uma kombi. No caminho, dão carona a um ator, que deseja conhecer o estado. O trio organiza um show mambembe, no qual se transformam em gorila e ameaçam o público. O filme já disponível.

Na semana de 1 a 4 de abril, o escolhido é “Lembro Mais dos Corvos”, de Gustavo Vinagre, primeiro longa documental do diretor paulistano. O filme é um monólogo de Júlia Katharine que se passa numa longa noite de insônia que mistura documentário, ficção e improviso, baseado em histórias da própria atriz e coisas que o diretor imaginava sobre sua vida.

“Jonas e o Circo sem Lona” é o filme da semana do dia 8 a 12 de abril. O documentário baiano de Paula Gomes relata a paixão e a dedicação de um garoto pelo circo. O dia a dia deste artista-mirim circense é mostrado no filme rodado ao longo de dois anos na região metropolitana de Salvador. O documentário partiu de uma pesquisa iniciada em 2006 pela diretora. Paula procurava por circos itinerantes pelo interior da Bahia, quando conheceu a família de Jonas. Vindo de uma família tradicional de artistas, Jonas teve a ideia de criar o seu próprio circo, usando materiais que restaram do circo que a família tinha deixado para trás. Os novos artistas são amigos e vizinhos que ele convidou para participar e ensinou um pouco da arte circense.