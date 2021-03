Depois de um período de transição com a gestão de Laís Bodanzky, Viviane assume a Spcine num momento em que a defesa do setor audiovisual – e cultural como um todo – é imperativa, frente aos diversos ataques a que artistas, produtores, técnicos e demais profissionais da área estão submetidos. Esse aspecto também foi destacado pelo Secretário de Cultura da Cidade de São Paulo, Alê Youssef, presente no evento virtual.

Para o Secretário Alê Youssef, a posse de Viviane na Spcine – assim como havia acontecido com a posse de Laís Bodanzky em 2019 –encontra em pleno movimento a luta da civilização contra a barbárie, e os movimentos de amparo, defesa e valorização da cultura por parte da Prefeitura de São Paulo.

“Quero agradecer demais à Viviane por aceitar entrar nesse time que defende a cultura a partir da maior cidade do Brasil, que está aberto para todas as expressões, e para todas as cidades e estados que querem criar uma rede de defesa da cultura nesse país”, disse Youssef. “Viviane tem toda a compreensão em relação à importância do mercado audiovisual, do seu aspecto de geração de emprego e renda e de inclusão social. Tenho certeza que ela vai fazer uma gestão apontando para a democratização do setor e do acesso democrático aos processos de produção. A posse dela é uma peça importantíssima no pacto civilizatório, nesse processo importante de transformação que estamos vivendo.”

Ao agradecer ao Prefeito Bruno Covas e ao Secretário pelo convite para assumir a Spcine, Viviane comentou que o chamado veio “de uma forma muito honesta e generosa, como o reconhecimento de um trabalho coletivo”. E completou: “Com a Ancine agonizando, a Spcine segue como um oásis no nosso país. Estamos na vanguarda.”