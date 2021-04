O BrLab, tradicional evento de mercado e formação audiovisual e único laboratório internacional de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil, está com inscrições abertas para sua 11ª edição, que acontecerá no mês de outubro. O(a)s produtore(a)s e diretore(a)s interessado(a)s podem inscrever seus projetos através do site www.brlab.com.br, até o dia 21 de maio.

O evento recebe inscrições de projetos de longa-metragem de ficção de qualquer país da América Latina e também de Portugal, da Espanha e da Itália, desde que já tenham definidos diretor(a) e produtor(a), pois ambos devem participar integralmente das atividades do workshop que incluem consultorias diversificadas, encontro de negócios, palestras, estudos de caso e, ainda, distribui importantes prêmios e estímulos ao final. As atividades do BrLab, em 2021, somente são possíveis graças ao patrocínio do Projeto Paradiso e da Spcine/Prefeitura Municipal de São Paulo, e também do Programa Ibermedia, que oferece bolsas de estudos para que profissionais de diferentes países participem gratuitamente das atividades, da Globo Filmes e Vitrine Filmes, que oferecem prêmios aos projetos, além de diversos outros apoios e estímulos oferecidos por instituições e empresas do Brasil e do exterior.

A décima primeira edição do BrLab acontecerá de 1 a 15 de outubro deste ano, com sua programação online como medida de segurança em decorrência da pandemia de Covid-19. Dessa forma, a necessária participação de profissionais de diversos países que caracterizam a programação e atividades do evento poderá ser mantida. Os projetos recebem consultoria e participam de encontros com profissionais renomados da indústria audiovisual mundial, em diferentes atividades.

Algumas importantes empresas e instituições parceiras oferecem prêmios e estímulos aos projetos participantes. A Globo Filmes, por exemplo, oferece desde 2019 o Prêmio Desenvolvimento Globo Filmes no valor de R$110.000,00 e a distribuidora Vitrine Filmes, que também é parceira do BrLab desde a primeira edição, oferece prêmios para projetos brasileiros e estrangeiros, com valores ainda a confirmar para 2021. Complementam a lista de prêmios consultorias e workshops oferecidos por empresas e instituições brasileiras e estrangeiras como Torino Film Lab e Pop Up Film Residency, por exemplo, entre outras.

Nesta décima primeira edição do evento, além da realização do Workshop principal para projetos em desenvolvimento, o BrLab promoverá uma nova edição do Workshop em Estratégias de Audiência para projetos em fase de desenvolvimento, atividade organizada em parceria com o Projeto Paradiso, e uma nova edição do São Paulo Locarno Industry Academy, organizado em parceria com o prestigioso Festival de Locarno. Além dos workshops, o evento também promoverá, como todos os anos, uma programação especial aberta ao público que reúne diversos debates, palestras e masterclasses (neste ano exclusivamente através de streaming) que são parte do BrPlot – Encontro de Roteiristas, programação organizada em parceria com a ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteristas) e com curadoria de Gustavo Gontijo, Maíra Oliveira e Thiago Dottori.

Segundo Rafael Sampaio, diretor do BrLab, a novidade de 2021 é que, pela primeira vez, o BrLab promoverá uma nova categoria dedicada à promoção de encontros de qualidade direcionados à coprodução e financiamento de projetos audiovisuais, novo espaço dedicado a projetos que se encontrem em um estágio mais avançado de desenvolvimento e financiamento, aberto para países de toda a região. Os projetos interessados em participar desta nova seção deverão comprovar 30% de financiamento no Brasil ou no exterior e, então, realizar a mesma inscrição, indicando no ato da inscrição o interesse em participar do processo seletivo para ambas categorias. Os projetos selecionados participarão de reuniões de negócios criteriosamente organizadas pelo evento através de uma cuidadosa curadoria de projetos e convidados, e promoverá ainda um breve processo de formação preparatório para as rodadas. A seleção será em parceria com entidades do setor e instituições parceiras do evento no Brasil e exterior.