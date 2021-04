As inscrições para o Festival Virtual de Curtas-Metragens da 1ª edição do Festival Oikonomia – Educom SP, organizado pela OSC Celebreiros, seguem até o dia 20 de abril. A participação é gratuita e os interessados devem produzir e enviar um curta-metragem, a partir de 1 minuto, sobre o tema Olhar para o território onde vivemos. Todos os inscritos recebem um certificado de participação e os finalistas dividem o valor da premiação, num total de R$ 7.500.

Qualquer pessoa, a partir de oito anos de idade, em território nacional, pode participar, através do site https://www.oikonomia.educomlab.com.br, se inscrevendo e enviando o material para o Google Drive do evento. O site também fornece mais informações sobre regulamento, formato do vídeo e outras particularidades. O público-alvo principal são jovens, estudantes, educadores, educandos, agentes culturais, socioeducativos, ambientais e assistenciais. Os melhores curtas-metragens ainda serão exibidos na TV Plural, Canal Comunitário de TV de São José dos Campos, interior de São Paulo, Canal 3 da NET.

A programação do Festival Oikonomia – Educom SP contempla ainda um Simpósio, que acontece entre os dias 28 e 30 de abril. Durante os três dias de realização, diversos especialistas e ativistas em educação, economia, cultura e investidores sociais privados compõem painéis de discussão online. Também há a Ampliação da Plataforma Educomlab, a qual hoje disponibiliza um módulo de formação em educomunicação – linguagem audiovisual, composto de 8 videoaulas com certificação e que, em breve, oferecerá mentorias voltadas também para economia criativa e empreendedorismo.