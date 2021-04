Por Maria do Rosário Caetano

O longa cearense “Pacarrete”, de Allan Deberton, e o drama homoafetivo francês “Retrato de uma Jovem em Chamas”, de Céline Sciamma, foram os grandes vencedores da 47ª edição do Festival Sesc Melhores Filmes. Bárbara Paz viu seu documentário de estreia, “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou”, eleito pela crítica e público.

O baiano “Sertânia” rendeu a seu realizador, Geraldo Sarno, o prêmio de melhor direção. O filme, um “nordestern existencialista”, recebeu também o Prêmio Sesc de melhor fotografia (trabalho arrebatador do cubano-brasileiro Miguel Vassy). A escolha, em ambos os casos, foi da crítica. Já o público preferiu o drama black “M-8 – Quando a Morte Socorre a Vida”, pela melhor direção (Jefferson De) e pelo desempenho de seu jovem protagonista, o ator Juan Paiva.

A paraibana Marcélia Cartaxo, protagonista da deliciosa comédia musical, com tons dramáticos, “Pacarrete”, foi eleita a melhor atriz (pela crítica e público). O pernambucano Irandhir Santos, por “Fim de Festa”, de Hilton Lacerda, recebeu o prêmio de melhor ator (por escolha da crítica).

Na categoria melhor interpretação internacional, os eleitos foram Adèle Haenel, a protagonista de “Retrato de uma Jovem em Chamas” (pela crítica, já que o público preferiu Scarlett Johansson, por “Jojo Rabbit”) e Willem Dafoe, de “O Farol” (este, segundo crítica e público).

O festival prossegue até dia 5 de maio, com sessões de filmes contemporâneos e núcleo histórico (produções realizadas em décadas passadas). No núcleo reflexivo, serão realizados encontros on-line, que debaterão temas candentes como Cinema Negro em Várias Telas, Histórias Indígenas e o Brasil em Ruínas, Cinema Nordestino Contemporâneo: Uma Só Identidade? e A Fotografia no Cinema: “Sertânia” e “Pacarrete”. O CineSesc oferecerá, também, curso prático gratuito sobre Podcasts de Cinema.

47º Festival Sesc Melhores Filmes

Até dia 5 de maio, o público poderá ver ou rever títulos premiados como o documentário macedônio “Honeyland”, de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, o britânico “Você Não Estava Aqui”, de Ken Loach, o belga “O Jovem Ahmed”, dos irmãos Dardenne, os nacionais “Três Verões”, de Sandra Kogut, e “Sertânia”, de Geraldo Sarno, entre outros. Todas as produções selecionadas estarão disponíveis on demand por prazos variáveis (24 horas, uma semana ou até o término do festival), na plataforma Sesc Digital (sescsp.org.br/cinemaemcasa). Parte dos filmes exibidos possui recursos de acessibilidade, com legendas open/close caption, libras e audiodescrição, disponíveis via app MovieReading.

Confira os premiados:

BRASILEIROS

. “Pacarrete”: melhor filme segundo a Crítica e o Público, melhor diretor (Allan Deberton, escolha da Crítica), melhor atriz (Marcélia Cartaxo, pela Crítica e Público), roteiro (Deberton, André Araujo, Natália Maia e Samuel Brasileiro), melhor fotografia (Beto Martins, pelo júri popular)

. “Sertânia”: melhor direção (Geraldo Sarno, escolha da Crítica), melhor fotografia (Miguel Vassy, pela Crítica)

. “M-8 – Quando a Morte Socorre a Vida”: melhor direção (Jefferson De) e melhor ator (Juan Paiva), ambos pelo juri popular

. “Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração Dizer: Parou”, de Bárbara Paz: melhor documentário (escolha da Crítica e do Público)

. “Fim de Festa”: melhor ator (Irandhir Santos (escolha da Crítica)

ESTRANGEIROS

. “Retrato de uma Jovem em Chamas”: melhor filme, direção (Céline Sciamma), atriz (Adèle Haenel)

. “O Farol”: melhor ator (Willen Dafoe)

. “Jojo Rabbit”: melhor atriz (Scarlett Johansson)