A Spcine, empresa pública de fomento ao audiovisual e ligada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, lança nesta segunda-feira (3), às 16h, o novo sistema da São Paulo Film Commission – SPFilm. O evento será online e os profissionais do setor interessados em participar poderão se inscrever gratuitamente no link https://bit.ly/3vp3i2M.

A readequação foi pensada para agilizar pedidos e autorizações de filmagens na cidade de São Paulo, fazendo parte das ações de comemoração dos 5 anos da SPFilm. A partir do novo sistema será possível acompanhar em tempo real as solicitações de filmagem e concentrar o envio e recebimento de toda a documentação em um só local.

A nova plataforma também possui um formulário de solicitação de filmagens para cada tipo de espaço a ser utilizado. Com isso, além de facilitar a tramitação de dados precisos e essenciais para a gestão do local solicitado, também direcionará os produtores às orientações que respeitem a sua demanda.

O novo sistema também pretende aprimorar o levantamento de dados, por meio da pesquisa socioeconômica de preenchimento — que permanece obrigatória —, sobre diversidade nas equipes, assim como vínculos empregatícios e políticas de sustentabilidade da filmagem.

Criada em 16 de maio de 2016, a São Paulo Film Commission – SPFilm é responsável pelo recebimento e processamento único de pedidos de filmagens para os espaços públicos municipais da cidade de São Paulo.

A missão do departamento é que, cada vez mais, os diversos locais da capital paulista sirvam de locações para produções audiovisuais, transformando a cidade em um cenário a céu aberto. Além disso, a SPFilm busca promover a imagem da cidade de São Paulo a partir da exploração do impacto positivo que as filmagens geram no município a nível econômico e turístico.