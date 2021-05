“O que Será?”, de Francesco Bruni

Em parceria com o Instituto Italiano de Cultura em São Paulo, o À la Carte, streaming de filmes do Cine Petra Belas Artes, inicia uma nova programação em maio, o Cine Clube Italiano. Ao todo serão sete edições mensais que trarão filmes italianos recém-lançados e inéditos no circuito comercial brasileiro que serão seguidos de uma programação especial. Os filmes terão acesso gratuito por uma semana no À la Carte e as programações acontecerão no canal do YouTube do streaming.

A programação tem início no dia 21 de maio com a exibição do longa “O que Será?”, de Francesco Bruni (2020, 1h41min, drama), que fica em cartaz até o dia 27 de maio. O filme dirigido por Francesco Bruni, e com uma excelente e comovente interpretação de Kim Rossi Stuart, que interpreta Bruno Salvati, trata de forma leve, mas intensa, o medo da morte perante uma doença grave. Na quarta-feira, 26 de maio, às 18h30, acontece um bate-papo ao vivo sobre o filme com a jornalista especializada em cinema Flavia Guerra e Léo Mendes, gerente de inteligência do Belas Artes Grupo.

Para as próximas edições estão programados os filmes “De Volta para Casa/Tornare”, “A Arte da Felicidade/L’Arte della Delicità”, “Gangue de Ladras/Brave Raggaze”, “O Último Procecco/ Finche Prosecco”, “O Grande Espírito/Il Grande Spirito” e “Duas Famílias/I Predatori”.