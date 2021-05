Glória e Cleo Pires

Em Vovó Ninja, Cleo dá vida à personagem Marina, filha de Arlete (Gloria Pires), esposa de André (Leandro Ramos) e mãe de Davi (Angelo Vital), Elis (Luiza Salles) e João (Michel Felberg). Os atores Matheus Ceará, Dadá Coelho, Luiza Nery, Thiago Justino, Pedro Miranda e Miguel Lobo completam o elenco.

Com roteiro de Rodrigo Goulart, Gustavo Acioly e Gabi Mancini, o filme começa com Arlete, que vive reclusa e tem um estilo de vida zen, se preparando para receber os netos em sua casa, depois de muito tempo sem vê-los. Arlete não tem muita intimidade ou jeito com as crianças, que são bagunceiras e estão insatisfeitas de estarem em um sítio sem internet, cheio de regras e tarefas domésticas. Após uma tentativa de roubo no local, o caçula Davi descobre que a avó tem habilidades fora do comum e, junto com os irmãos, faz de tudo para descobrir qual é o segredo de Arlete.

Produzido por Paula Barreto, Vovó Ninja tem direção de Bruno Barreto. A produção é da LC Barreto, em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. A estreia de Vovó Ninja está prevista para o segundo semestre deste ano, com distribuição da Galeria Distribuidora.

As filmagens do filme acontecem de acordo com o protocolo de segurança e saúde no trabalho do audiovisual (SIAESP, APRO e SINDCINE) e com consultoria da empresa OnCare, especializada em saúde integrada.