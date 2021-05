Nos 31 de maio e 1, 2 e 4 de junho, a partir das 10h, acontecerá, por meio da plataforma Microsoft Teams, a Semana do Cinema, evento produzido pelos alunos do Núcleo de Cinema (NUCINE), sob a supervisão do coordenador artístico Flávio Di Cola e da coordenadora Gisele Barreto do curso de Cinema e Jornalismo do campus Estácio Tom Jobim, na Barra da Tijuca.

A programação do evento pode ser acompanhada pelo Instagram em @diadocinema e @nucinetomjobim, onde os links de acesso de cada atração estará disponível 2 horas antes de seu início.

As atividades ofertadas são totalmente gratuitas e abertas ao público externo, contando com palestras, debates e workshops sobre os diversos nichos de direção que existem atualmente no mercado cinematográfico. A Semana do Cinema traz também o Pitching, um concurso de roteiro em que o aluno ganhador terá seu curta-metragem co-produzido pelo Nucine.

Dira Paes falará sobre as relações entre o cinema brasileiro e o Prêmio Oscar da Academia. Já Paulo Betti abordará o tema Direção de Atores.

A iniciativa contará também com profissionais de peso do audiovisual, como Patrícia Cupello (diretora na Rede Globo), Hsu Chein (diretor de TV e cinema), Cavi Borges (diretor, produtor e fundador da Cavideo), Leonardo Martinelli (diretor, roteirista e produtor), Adriana Barradas (diretora, fotógrafa e continuísta), Luan Moreno (diretor e produtor), Carlos Simões (diretor Artístico Playcine Produções), Francisco Malta (diretor, roteirista e professor), Anne Hinds (diretora) e Leonardo Domingues (montador e diretor).