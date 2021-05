A Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) abriu as inscrições para o Prêmio ABC 2021. As pessoas interessadas em participar devem preencher o formulário de inscrição até o dia 17 de junho, disponível no site www.abcine.org.br, e fazer o upload de seus trabalhos até 20 de junho, para as seguintes categorias: Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Ficção, Melhor Direção de Fotografia Longa-Metragem Documentário, Melhor Direção de Arte Longa-Metragem Ficção, Melhor Montagem Longa-Metragem Ficção, Melhor Montagem Longa-Metragem Documentário, Melhor Equipe de Som Longa-Metragem (Ficção e Documentário), Melhor Direção de Fotografia Curta-Metragem, Melhor Direção de Fotografia Série de TV, Melhor Direção de Arte Série de TV, Melhor Equipe de Som Série de TV, Melhor Direção de Fotografia Videoclipe, Melhor Direção de Fotografia Filme Publicitário e Melhor Direção de Fotografia Filme Estudantil.

Diferente das edições anteriores, neste ano, em todas as categorias as inscrições devem ser realizadas por cada profissional que assina o trabalho. Além disso, outra mudança é que nas categorias para Longa-Metragem podem concorrer produções brasileiras lançadas no período de janeiro de 2020 a abril de 2021 no circuito comercial de cinema, televisão e disponibilizados em plataformas digitais, inclusive de mostras e festivais.

Não há necessidade da(o/e) profissional ser associada(o/e) da ABC para inscrever trabalhos no Prêmio ABC, porém será cobrada uma taxa de R$100,00 por cada trabalho inscrito por profissional não associada(o/e). A categoria de Melhor Fotografia para Filme Estudantil está isenta da cobrança de taxa mesmo o trabalho sendo de estudante não associada(o/e).

Com exceção da categoria para Filme Estudantil, que é avaliada pela Diretoria da ABC, os trabalhos vencedores serão escolhidos através de votação das(os/es) sócias(os/es) da ABC, em dois turnos. O primeiro turno será realizado entre os dias 15 de julho e 15 de agosto, por comissões específicas para cada categoria, e os sete trabalhos mais votados em cada categoria vão para a votação final, entre todas(os/es) associadas(os/es), que escolherá os cinco finalistas e o vencedor e será realizada entre os dias 20 e 30 de agosto.

A cerimônia de premiação acontece no dia 17 de outubro no YouTube da ABC.