A Secretaria de Cultura e Economia Criativa disponibilizou os 36 editais dos programas de fomento ProAC Expresso Editais 2021, com o segundo bloco lançado nesta terça-feira 25, de mais 18 editais, e quatro linhas do ProAC Expresso Direto 2021, com duas sendo lançadas no mesmo dia. Os interessados podem acessar o site www.proac.sp.gov.br para conhecer os regulamentos e fazer a inscrição.

As linhas lançadas no ProAC Expresso Editais 2021 são: Literatura; Audiovisual; Museus e Acervos; Cidadania, que engloba Cultura Popular, Caiçara, Indígena, Quilombola, LGBTQIA+, Negra, Urbana e Hip Hop; Ações Locais para Interior – Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeira e Baixada Santista; Ações Locais em Favelas e Periferias; Mostras, Festivais e Eventos; Projetos Culturais relacionados aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922 e aos 100 anos da Independência do Brasil e Artistas Iniciantes. Já no ProAC Expresso Direto também estão abertas inscrições para as linhas de Prêmio para Profissionais do Setor Cultural e Criativo e Prêmio para Espaços Culturais e Criativos.

As inscrições para o Juntos pela Cultura, programa de fomento e difusão online e presencial que tem um perfil municipalista, começaram no dia 11 pelos sites https://www.juntospelacultura.org.br ou https://www.amigosdaarte.org.br, e vão até dia 31 de maio.

Os recursos para o ProAC Expresso Editais 2021, ProAC Expresso Direto, Proac LAB e Juntos pela Cultura 2021 fazem parte de um investimento recorde de R$ 200 milhões que beneficiará 9.340 mil projetos de artistas, produtores culturais e prefeituras. Este valor representa um aumento de 13% em comparação ao liberado no ano passado, de R$ 177,2 milhões. O objetivo do Governo de São Paulo é estimular a retomada das atividades culturais e criativas, fortemente impactadas pela crise gerada pela pandemia do coronavírus, e incentivar a geração de renda, emprego e desenvolvimento. A Secretaria estima gerar 138 mil postos de trabalho e um impacto econômico de R$ 300 milhões.

São três programas de fomento articulados e complementares com recursos próprios do Governo de São Paulo: ProAC Expresso Editais, ProAC Expresso Direto e Juntos pela Cultura + Difusão Cultural, totalizando um investimento recorde de R$ 182 milhões. Formulados a partir de consulta pública; reuniões setoriais com representantes de entidades e associações do setor; regras gerais, linhas, valores e parâmetros aprovados pelo Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa; e comissões de avaliação formadas também a partir de chamada pública, é o maior conjunto de programas de fomento à cultura em nível estadual no país e o maior investimento em produção cultural realizado por um estado brasileiro, que alcança todas as regiões e formas de expressão artística.