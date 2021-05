Com voz original de Wagner Moura, Tonico Pereira e Lorena Comparato, a produção baiana “Meu Tio José”, baseada em fatos reais, concorre na categoria Contrechamp do Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy e conta, pelo olhar de uma criança, a história familiar de um ex-guerrilheiro assassinado na ditadura.

Esta é a primeira vez que um longa-metragem baiano compete no Festival de Annecy, o maior e mais importante do setor no mundo, que acontece entre os dias 14 e 19 de junho. “Meu Tio José” foi escrito e dirigido por Ducca Rios, que se inspirou na história da própria família para desenvolver o projeto.

Com produção executiva de Maria Luiza Barros e distribuição no Brasil da Tucuman, o filme conta o assassinato de José Sebastião de Moura, membro do grupo de esquerda “Dissidência da Guanabara” e que participou do sequestro do embaixador americano Charles Burke Elbrick, em 1969, sob o olhar de uma criança, Adonias.

Historicamente, José permaneceu exilado durante dez anos, antes de retornar ao Brasil, onde foi morto em um crime com evidências fortes de motivação político-ideológica e que permanece sem solução. Na trama, o conflito principal se dá a partir de uma redação que Adonias tem que escrever na escola, mesmo dia em que seu tio sofre o atentado, em 1983, sendo depois levado ao hospital em estado grave. Daí em diante, Adonias tem que lidar com a tristeza de sua família, com as desavenças na escola e com a angústia de ter que cumprir a tarefa pedida pela professora.

Wagner Moura dá voz a José, Lorena Comparato encarna a professora Adriana, enquanto Tonico Pereira vive o diretor da escola. Na trilha sonora, cinco canções de Chico Buarque se apresentam desconstruídas e com uma roupagem rock’n roll em versões totalmente instrumentais, a não ser “Apesar de Você”, que ganha interpretação de Lirinha, vocalista do Cordel do Fogo Encantado, são elas: Roda Viva, Construção, Deus lhe pague, O que será e Apesar de você.