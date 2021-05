Na próxima terça-feira, 1 de junho, às 18h, o Belas Artes À La Carte e a Martins Fontes Paulista realizam um bate-papo ao vivo sobre Alfred Hitchcock. Um dos maiores gênios do cinema responsável por grandes obras como “Psicose”, “Vertigo – Um Corpo que Cai”, “Janela Indiscreta” e o “Os Pássaros”, o cineasta terá sua obra debatida por André Sturm, diretor e curador do Belas Arte Grupo, e o escritor, jornalista e roteirista Marçal Aquino, além de Alexandre Martins Fontes que abre a conversa. A live tem o apoio da Companhia das Letras e acontece no canal do YouTube do streaming.

Os assinantes do À La Carte podem conferir o aclamado “Suspeita”, que completa 80 anos em 2021, e acaba de chegar ao streaming. No longa, uma jovem herdeira tímida (Joan Fontaine) se casa com um homem charmoso (Cary Grant) e logo começa a suspeitar que ele está planejando assassiná-la. “Suspeita” foi o primeiro filme de Alfred Hitchcock estrelado por Cary Grant, uma parceria que viria a se repetir em mais três sucessos: “Interlúdio” (1946), “Ladrão de Casaca” (1955) e “Intriga Internacional” (1959). Joan Fontaine, que já havia trabalhado com o diretor em “Rebecca, a Mulher Inesquecível” (1940), ganhou o Oscar pela sua atuação em “Suspeita”, passando a ser a única atriz dirigida por Hitchcock a vencer o prêmio. Os fãs do cineasta também podem conferir no À La Carte três “Curtas de Alfred Hitchcock”, obras filmadas no início de sua carreira em 1944.

Em junho chegam ao streaming outros dois filmes do cineasta: “A Dama Oculta” (1938) e um dos seus filmes mais aclamados, “Festim Diabólico”, considerada uma das grandes obras do diretor e que faz jus à sua fama devido ao uso de planos-sequência extremamente bem executados.