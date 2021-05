O Último Jogo, de Roberto Studart, que estreia nesta quinta-feira, dia 20 de maio, nas cidades de São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Salvador, traz o velho embate entre brasileiros e argentinos no futebol, transportado para uma pequena cidade chamada Belezura, na fronteira entre os dois países. Para seus habitantes, perder a partida para os jogadores do vilarejo vizinho, Guapa, não é uma opção.

O longa é o primeiro de ficção dirigido por Roberto Studart, documentarista responsável pelos filmes Pra Lá do Mundo e Mad Dogs. O roteiro, escrito por Studart e Ecila Pedroso, parte do romance El Fantasista, do chileno Hernán Rivera Letelier.

No filme, a cidade de Belezura vive da indústria moveleira, mas sua única fábrica está prestes a fechar e todos perderão o emprego. Boa parte do time de futebol trabalha lá. A partida contra os arquirrivais argentinos seria a única chance dos moradores terem uma grande alegria, mas a equipe não vai nada bem e, se nos próximos dias não aparecer um craque, estará perdida. A chegada de um forasteiro, conhecido como ‘O Fantasista’ (Bruno Belarmino), muda tudo. Ele é um craque com a bola no pé, mas ele e sua mulher (Betty Barco) precisam ser convencidos a ficarem até o dia do jogo. Para isso, os moradores inventam uma série de mentiras.

A obra traz também alguns elementos de realismo fantástico, um gênero típico da América Latina, fazendo parecer que os personagens vivem num universo paralelo ou até que Fantasista, por exemplo, tenha vindo de outro mundo com uma espécie de superpoderes para dominar a bola.

A seleção do elenco de O Último Jogo, que inclui, além de Belarmino, Pedro Lamin e Juliana Schalch, precisou contar com atores que soubessem jogar futebol. Para a escolha, o diretor teve ajuda do produtor de elenco Luiz Antônio Rocha.