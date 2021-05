A Spcine, parceira do Projeto Paradiso, se une à iniciativa filantrópica de apoio ao audiovisual do Instituto Olga Rabinovich para promover o 1º ano do programa Paradiso Multiplica. A primeira atividade será a mesa online e gratuita Diversidade no Audiovisual, no dia 5 de maio, às 19h. Para participar, é preciso se inscrever no link https://bit.ly/multiplica-spcine.

O evento será mediado por Lyara Oliveira, diretora de Inovação e Políticas do Audiovisual da Spcine, e reunirá as roteiristas Ana Júlia Travia, Bárbara Cunha e o roteirista e montador Will Domingos, todos integrantes da Rede Paradiso de Talentos.

Sob a ótica do Projeto Paradiso, o objetivo é ampliar ao máximo o acesso ao ensino e conteúdo de qualidade que os bolsistas têm a oportunidade de experimentar.

Além da mesa, a programação do Paradiso Multiplica contará com duas masterclasses: O papel criativo do produtor, com Antonio Gonçalves Junior (Grafo Audiovisual), no dia 12/5, e Seu filme está pronto. E agora?, com Luan Filippo Oldenbrock (Imovision), no dia 19/5.