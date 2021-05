A Spcine convoca as produtoras paulistanas a fazerem o credenciamento para integrar o catálogo informativo que será disponibilizado em inglês ao mercado audiovisual estrangeiro.

Exclusivamente voltado às produtoras estrangeiras interessadas em filmar na cidade de São Paulo, o catálogo que está em desenvolvimento irá possibilitar e facilitar o contato entre as representantes estrangeiras e as empresas paulistanas, viabilizando a formalização de parcerias e contratos de prestação de serviços.

A iniciativa é voltada para produtoras da cidade de São Paulo com experiências em contratos de produção internacionais, como production service e coproduções. Podem participar produtoras que atuem em áreas de animação, documentário, games, longas-metragens, publicidade, reality show, série, entre outras.

Por ser um chamamento de fluxo contínuo, o edital já está publicado e pode ser acessado na plataforma Spcine Investimentos. As inscrições podem ser realizadas por meio do link disponibilizado no edital.