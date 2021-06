Uma derrota no mundial de revezamento 4×100 marca para sempre as vidas das atletas. Anos depois, Maria Lúcia, a culpada pela eliminação, segue brilhando no atletismo e na mídia, enquanto Adriana, que trabalhou duro na competição, vive frustrada de pequenas lutas de MMA. Agora, elas têm uma nova chance de reescrever suas histórias. A competição de 2021, em Tóquio, as reúne, frente a frente, para tentar provar que o sonho é mais forte que a tragédia.

“4×100 – Correndo por um Sonho”, dirigido por Tomas Portella, retrata sonhos compartilhados entre um grupo de mulheres que dedicam sua vida ao esporte. O elenco conta com Thalita Carauta, Roberta Alonso, Fernanda Freitas (Maria Lúcia), Priscila Steinman (Bia), Cintia Rosa (Jaciara) e Augusto Madeira (Victor). O longa é uma produção da Gullane, em coprodução com Globo Filmes, Telecine e RAM. A Imovision assina a distribuição.

