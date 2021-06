A nova a série brasileira original da Amazon, Manhãs de Setembro, estrelada pela cantora e compositora Liniker, terá estreia mundial no dia 25 de junho e estará disponível em mais de 200 países e territórios. A série conta a jornada de uma mulher trans, Cassandra (Liniker), que deixou sua cidade natal e decidiu não fazer concessões para se tornar o que sempre quis ser: uma mulher livre e independente.

Os cinco episódios de 30 minutos contam a trajetória de Cassandra, que começa a ver as coisas finalmente dando certo em sua vida. Ela consegue alugar um apartamento próprio pela primeira vez, tem um namorado que a ama, Ivaldo (Thomás Aquino), além de um trabalho como motogirl no centro de São Paulo. Ela também está conseguindo realizar seu sonho de ser uma artista cover de Vanusa, famosa cantora dos anos 70, quando sua vida toma um rumo inesperado: Leide (Karine Teles), com quem ela teve um envolvimento no passado, aparece com Gersinho (Gustavo Coelho), que ela afirma ser seu filho de Cassandra.

O elenco de Manhãs de Setembro inclui, além de Liniker, Thomás Aquino, Gustavo Coelho e Karine Teles, Paulo Miklos, Isa Ordoñez, Clodd Dias, Gero Camilo e a cantora Linn da Quebrada em uma participação especial. Com roteiro de Josefina Trotta, Alice Marcone e Marcelo Montenegro, a série é produzida por Andrea Barata Ribeiro e Bel Berlinck, da O2 Filmes, e dirigida por Luis Pinheiro e Dainara Toffoli, com a ideia original de Miguel de Almeida.