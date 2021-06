Ainda dá tempo de participar da sexta edição do Cabíria Prêmio de Roteiro. As inscrições foram prorrogadas até o dia 25 de junho, através do site www.cabiria.com.br. São quatro as categorias: “roteiro de longa de ficção”, “argumento de longa de ficção infanto-juvenil”, “roteiro do piloto de série de ficção” e “roteiro do piloto de não-ficção”. Os roteiros e argumentos inscritos precisam ter ao menos uma protagonista feminina e ser de autoria de roteiristas mulheres, podendo ser em coautoria com pessoa(s) de outra(s) identidade(s) de gênero. A temática é livre.

Em suas cinco edições, de 2016 a 2020, o prêmio recebeu inscrições de cerca de 700 roteiros protagonizados por mulheres. Neste ano, três filmes com roteiros premiados estrearam em festivais: “A Nuvem Rosa”, de Iuli Gerbase, foi aclamado no Festival de Sundance, em janeiro; “A Mesma Parte de um Homem”, de Ana Johann, foi vencedor do Prêmio Helena Ignez (destaque feminino pelo Júri Oficial da 24ª Mostra de Cinema de Tiradentes), e “A Felicidade das Coisas”, de Thais Fujinaga, participou do Festival de Rotterdam – IFFR, em junho.

A premiação principal para todas as categorias é o Cabíria LAB. Criado em 2020, o laboratório de desenvolvimento, que será realizado em formato online de 25 a 29 de outubro, reúne consultorias e mentorias de especialistas com o objetivo de impulsionar as carreiras das roteiristas e de seus projetos.

Pelo terceiro ano consecutivo, a primeira colocada da categoria longa-metragem de ficção também passará a integrar a rede de talentos do Projeto Paradiso, instituição que investe na expansão do audiovisual brasileiro. Para as primeiras colocadas das demais categorias, serão oferecidas premiações em dinheiro no valor de mil reais para cada.

Esta edição conta com a parceria com a ABRA – Associação Brasileira de Roteiristas e Autores, que premiará uma roteirista finalista de mais de 40 anos, com uma mentoria com a roteirista e diretora Sylvia Palma, experiente em narrativas ficcionais e não ficcionais. Também serão oferecidas mentorias com Paula Knudsen, Patrícia Corso e Vana Medeiros para três projetos finalistas da categoria de série de ficção. Paula Knudsen foi indicada duas vezes ao Emmy Internacional, tem passagem pela Netflix, Nickelodeon, Bandeirantes e Amazon Prime onde assina a criação da série “Sentença”, em fase de produção. Já Patrícia Corso é roteirista com vasta experiência em cinema e TV, assina roteiros como do longa “Minha Vida em Marte” (Susana Garcia, 2018) e da série “Coisa Mais Linda” (Netflix, 2019-20). Vana Medeiros dramaturga e roteirista, escreveu, ao lado de Djin Sganzerla, o longa-metragem “Mulher Oceano”, vencedor do prêmio de Melhor Filme no Porto Femme Film Festival, em Portugal.

Premiações paralelas como credenciais de eventos, gratuidades e/ou descontos em cursos também estão previstas. O valor da inscrição é de R$90. Roteiristas mulheres PcD, negras, indígenas e pessoas trans poderão requisitar gratuidade nas inscrições, mediante formulário simplificado de autodeclaração, conforme regulamento.

O Cabíria Prêmio de Roteiro conta com o apoio da Embaixada da França, Goethe Institut Rio de Janeiro, Projeto Paradiso, ABRA, Videocamp, Olhar Distribuição, Instituto Dona de Si, FRAPA, Série LAB e Imprensa Mahon, entre outros.

A cerimônia de premiação, desde 2019, integra as atividades do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual. Em sua terceira edição confirmada, o evento será realizado entre 6 e 17 de outubro e, pelo segundo ano, em formato online.