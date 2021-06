Na comédia “Como Hackear seu Chefe”, de Fabrício Bittar, que estreia em 4 de junho nas principais plataformas digitais, Victor Gonzales (Victor Lamoglia) enfrenta as mais variadas confusões para fazer com que seu chefe Britto (Augusto Madeira) não veja um e-mail que ele enviou por engano. Para isso, Victor contará com a ajuda do amigo João de Carvalho (Esdras Saturnino) e da crush da empresa, Mariana Gomes (Thati Lopes).

Na trama, por conta de uma dedetização na empresa AN&N, os funcionários estão em home office. Durante uma reunião por vídeo, Victor e João são escolhidos para atualizar a apresentação da empresa. Essa simples tarefa torna-se um pesadelo quando, depois de comemorar seu aniversário, Victor, de ressaca, envia o arquivo errado: uma apresentação com memes comprometedores sobre o chefe criada por João. Logo que percebem o erro, os dois tentam diferentes estratégias para reverter a situação.