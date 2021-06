A Spcine mantém, até às 23h59 do dia 14 de junho, a consulta pública do edital nº 04/2021/Spcine – Finalização de Longas-Metragens de Baixíssimo Orçamento 2021. Este é o segundo edital que faz parte do Plano de Amparo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. O investimento total é de R$ 1,2 milhão e até 33 projetos serão contemplados.

Poderão se inscrever projetos de ficção, animação e documentários com temática livre. O valor de financiamento por longa-metragem contemplado será entre R$ 30 mil e R$ 100 mil, de acordo com o módulo escolhido e o valor solicitado para finalização da obra.

Serão considerados longas de baixíssimo orçamento aqueles que tiverem orçamento de R$ 400 mil a R$ 1 milhão — no caso de ficção e animação — e de R$ 300 mil a R$ 600 mil no caso de documentário.

Neste edital, também serão adotadas políticas afirmativas tendo como público-alvo pessoas trans, negras (pretas ou pardas), indígenas, mulheres, pessoas com deficiência e mães solo.

A minuta completa e os anexos do edital estão em arquivo único na plataforma Spcine Investimentos (http://spcineinvestimentos.com.br/projeto/86/) para consulta pública.