A Mostra Internacional de Curta-metragens do Alto Tietê, conhecida como Curta Suzano está com as inscrições abertas, através do site www.curtasuzano.com.br, até 30 de junho. Neste ano serão aceitos filmes produzidos entre 2018 e 2021. Por conta do isolamento social, resultante da pandemia por coronavírus, os curtas selecionados, de até 25 minutos, serão exibidos exclusivamente no modo online entre 3 e 26 de novembro.

Serão distribuídos os prêmios Curta Suzano em 2 painéis, cada um com 9 categorias: Panorama Brasil, para filmes produzidos em todo o Brasil e Panorama Alto Tietê, para filmes produzidos nas 12 cidades que compõem o Alto Tietê, São Paulo. O festival também exibe filmes de outros países no Panorama Mundo (não competitivo).

Organizada pelo coletivo homônimo, na cidade de Suzano/SP, a mostra trabalha com a democratização do acesso ao produto audiovisual independente, além de fomentar a criação de público e promover a troca de experiências entre profissionais da área. Formado pelo fotógrafo Carlos Magno, a produtora cultural Raquel Pereira e o escritor Escobar Franelas, o CS é organizado em panoramas.

O Panorama Alto Tietê premia em 9 categorias (Melhor Filme, Melhor Filme – Júri Popular, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Montagem (Edição), Melhor Fotografia, Melhor Som, Melhor Protagonista, Melhor Protagonsita Coadjuvante), qualquer produção de até 25 minutos produzida até dois antes antes do ano corrente, nas cidades que abrangem o Alto Tietê (Arujá, Suzano, Biritiba Mirim, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Santa Isabel, Santa Branca e Guarulhos).

O Panorama Brasil premia 9 categorias (Melhor Filme, Melhor Filme – Júri Popular, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Montagem (Edição), Melhor Fotografia, Melhor Som, Melhor Protagonista, Melhor Protagonsita Coadjuvante), qualquer produção de até 25 minutos produzida até dois antes antes do ano corrente em qualquer lugar do Brasil, EXCETO as cidades que abrangem o Alto Tietê.

Já o Panorama Mundo exibe filmes de até 25 minutos produzidos em qualquer país, excetuando-se os produzidos no Brasil.

O CS elenca uma série de ineditismos em suas ações: promove formações presenciais e online para professores e estudantes nos períodos fora do festival; promove exibição online de filmes selecionados em anos anteriores, seguidos de bate-papo com realizadores, através do projeto Curt@online; promove formações de introdução à produção audiovisual, através de cursos online; as estatuetas são confeccionadas por artistas visuais da região, através de convite da organização, com peças únicas e nunca industrializadas; as premiações Melhor Interpretação e Melhor Interpretação Coadjuvante atendem a uma diretriz inclusiva, permitindo que sejam contemplados artistas do gênero masculino, feminino, trans ou não-binários em seus respectivos papeis; o festival é totalmente gratuito, tanto na inscrição/seleção de filmes, como no acesso às exibições; os filmes do festival são exibidos em diversos espaços públicos, especialmente os centros culturais e os CEUs, o que permite o acesso de uma ampla massa de estudantes e outras pessoas que têm pouco ou nenhum acesso às salas de cinema tradicionais.